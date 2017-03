Potíže s očima si leckdo přizná pozdě

Jižní Čechy – Pálí vás oči, míváte je zarudlé, trápí vás pocit suchého oka? Vidíte občas rozmazaně, máte potíže se zaostřováním, bolí vás šíje či hlava? Pak možná trpíte digitální únavou zraku. Odborníci o ní už mluví jako o epidemii 21. století.

Lidé příznaky mnohdy podceňují. Potvrzují to zkušenosti optometričky Kamily Palacké z oční optiky Dr. Klain. „Klienti z velké části problémům, které s digitální únavou mohou souviset, nevěnují pozornost. Většinou se do oční optiky dostaví až ve chvíli, kdy už je problém velký a nelze ho vyřešit jednodušší neinvazivní metodou," upozorňuje.

Ohroženi přitom nejsou jen ti, kdo celý den upírají zrak na monitory počítačů. Riziko vzniku potíží vzniká už po dvou hodinách práce či zábavy u obrazovek a displejů. Podle evropského průzkumu přitom polovina dospělých do 30 let věku u digitálních zařízení stráví více než 9 hodin denně.

Co radí odborníci proti digitální únavě

Pokud máte oční vadu, dbejte na její správnou korekci. Pořídit si můžete speciální brýlové, ale i kontakt᠆ní čočky proti digitální únavě zraku. Nezapomínejte při práci s počítači často mrkat, dostatečně pijte a větrejte, případně použijte oční kapky. Snižte jas monitoru, zvětšete velikost textu, pravidelně ulevte očím pohledem na vzdálenější předměty.

Podle optometristky Jitky Krasňanské se pak na zraku mohou snáze podepsat velké nároky na zaostřování či nepřirozený jas displejů. „Kanceláře často spojují několik dalších vlivů, které k digitální únavě vedou," doplňuje. Příliš suchý vzduch vede k osychání oka. Absence mrkání způsobená dlouhodobým upřeným pohledem na monitor vede k tomu, že se neobnovuje vrstvička slz zvlhčující oko. Klimatizace pak dílo dokoná.

„Bylo dokázáno, že průměrně člověk tráví koukáním do digitálních zařízení přibližně dva a půl dne z ce᠆lého týdne. Důležité tedy je zamyslet se nad tím, zda je nutné tak často tato zařízení využívat. Například člověk, který je nucen velkou část pracovní doby používat počítač, by se měl ve svém volném čase snažit dívat více do dálky, do přírody a omezit využívání všech zařízení, která mají negativní vliv na kvalitu zraku," doporučuje jako prevenci obtíží Kamila Palacká. „V případě jakéhokoliv náznaku minimálních problémů by měli lidé vyhledat očního lékaře, optika či optometristu," dodává.

Právě odborníci mohou nabídnout efektivní řešení. K dispozici jsou dnes speciální úpravy brýlových čoček, které zamezují pronikání modrého záření do oka. Kdo nosí kontaktní čočky, měl by zvolit ty z materiálů dobře propouštějících kyslík s vysokým obsahem vody. Důležité je také soustředit se na časté a plnohodnotné mrkání. Pomoci od potíží mohou kapky na zvlhčování oka, tzv. umělé slzy.