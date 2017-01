Poslední leč skončila až nad ránem

Volary (FOTOGALERIE) – Myslivecký spolek Vltava Volary měl poslední leč, kterou zakončil výbornou veselicí.

Za pravých Šumavských podmínek uskutečnili volarští myslivci a jejich hosté v prostoru Horní Sněžné poslední leč. Vytrvalé sněžení, které seslal svatý Hubert nad Šumavu, prověřilo myslivce ze všech bodů myslivecké abecedy i latiny. Po náročné naháňce se v doprovodu něžného pohlaví v podvečer všichni společně sešli ve společenském sále volarské radnice, nejen aby zhodnotili sobotní lov, ale společně se i pobavili.



Halali zahájilo společenskou část, přípitek levou rukou, jelení guláš, který byl opravdu pikantní, neboť jelena skolil myslivec spolku v lednovém těžkém mrazu a vyhrál nad králem jen díky tomu, že ten byl ztuhlý a překvapený víc než sám lovec. Po první taneční sérii od Netolické pětky přišel tradiční myslivecký soud, kde trojice soudců Láďa I, Zdeněk II a Míra III soudila prohřešky svých členů, ale i hostů a byla to pěkná zábava. Soud má vždy a za všech okolností pravdu a jeho stanovisko je neměnné a neodvolatelné. Nejdříve soud vyhodnotil krále lovu, kterým se stal pan Ladislav, a to díky tomu, že v té šumavské sibérii sice nic neskolil, ale jako jediný viděl jelení zvěř, kterou nešlo, přes špatnou biatlonovou viditelnost skolit.



A tak přicházeli k soudu postupně hříšníci, jeden za to, že špatně staví kazatelny, druhý, že vyvrhává srnčí při baterce a je to horší než pytlák, pražští hosté, doktoři z neznámého ministerstva, si vyslechli ortel, že to mají za dvě stě „Ká". Soud byl tradičně veselý a vtipný, ale tentokráte došlo i na mysliveckou soudní stolici, neboť jeden dozírající honec vyřkl: „No jo pánové, vy tady soudí a soudíte, ale co ty zhaslé svíce na stole. A kde je bájný krucifix, který byl u každé soudní stolice i za France císaře pána." A tak soudci museli tentokráte též sáhnout hlouběji do kapsy.



Poslední leč ve Volarech se tradičně vydařila a volarští myslivci ji ukončili až nad ránem s prvním kohoutím zakokrháním.



LADISLAV BERAN