Portus připravuje vědomostní soutěž Co na to Prachatičtí

Prachatice - Portus Prachatice zve všechny Prachatičáky se soutěživým duchem porovnat své vědomosti, důvtip a taktické myšlení v rodinné soutěži Co na to Prachatičtí.

Prachatice, Portus. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Sestavte rodinný tým a nezapomeňte se do 13. října přihlásit. Akci pořádá jedno ze zařízení Portusu Nízkoprahový klub pro děti a mládež – Klub I.P. 17. října od 15 hodin ve Starokasárenské 192 v Prachaticích.

Soutěž je reminiscencí na známou televizní soutěž a je určena rodinným týmům, které budou soutěžit v důvtipu a taktickém myšlení.

Soutěžící dostanou zapeklité otázky a budou hledat takové odpovědi, které byly ostatními uvedeny nejčastěji. Čím častější odpověď soutěžící uvede, tím víc získá jeho team bodů,“ přibližuje soutěž Hana Bártová, jedna z členů pořadatelského týmu NZDM Klub I.P..

Hraje se o volné rodinné vstupné do vědeckého zábavního centra Techmánie v Plzni, do Hopsária v Českých Budějovicích a do Funparku Panda v Českých Budějovicích.

Soutěžní tým je třeba předem přihlásit na emailu klubip@portusprachatice.cz nebo na telefonním čísle: 723 206 051 a to nejpozději do 13.10.2017.

Na soutěžící i jejich fanoušky se těšíme v úterý 17. října v 15.00 hodin ve Starokasárenské 192 v Prachaticích (prostory RC Sluníčko).