Policie hledá svědky sexuálního útoku

Vimperk - V pátek 27. ledna po 11. hodině zaútočil na mladou ženu v podchodu u vlakového nádraží ve Vimperku neznámý muž. V úterý 31. ledna o tom informovala Martina Joklová, prachatická policejní mluvčí. Prachatičtí kriminalisté teď hledají svědky incidentu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Útočník chytil ženu za rameno a začal jí osahávat. Když se mu vysmekla a utekla, pachatel utíkal ulicí Sklářská, kterou přeběhl na druhou stranu k parkovišti u supermarketu Lidl, kde se schoval mezi zaparkovaná auta. „Jednalo se o muže vysokého asi 175 až 180 cm, v obličeji snědší pleti, ale pravděpodobně bělocha, stáří 25 až 30 let s výraznými rysy v kulatém obličeji, hustším obočím. Jeho oči byly velké vykulené, asi tmavě modré nebo tmavě hnědé barvy. Měl sportovní postavu, hnědé krátce střižené vlasy a mluvil dobře česky," poskytla popis pachatele Martina Joklová. Na sobě měl pravděpodobně vícebarevnou sportovní soupravu, jejíž bunda či mikina měla kapuci.

Pokud si někdo takového člověka všiml měl by to zavolat na policejní linku 158 nebo se přihlásit obvodním policistům ve Vimperku nebo přímo prachatickým kriminalistům na telefon 974 236 605.