Pódium dostaví přes noc

Prachatice - Letošní Slavnosti Zlaté stezky budou v řadě věcí jiné. A to ještě před jejich zahájením.

V uplynulých letech stávaly na Velkém náměstí, tedy v centru slavností, pódia hned dvě. Jedno, dřevěné, před Starou radnicí, které sloužilo pro slavnostní ceremonie a menší vystoupení. Druhé, podstatně větší, před bývalým hotelem Zlatá stezka. To stavěla dodavatelská firma většinou již od čtvrtečního rána a do podvečera bývalo vše připraveno.

Jenomže přípravné práce letos nečekaně zkomplikovala nehoda nákladního vozu, který mířil z Českých Budějovic do Prachatic. Jak jsme vás již od rána informovali, při vyhýbání se protijedoucími kamionu, který vlivem vyšší rychlosti najel ke středu úzké silnice, řidič s naloženým pódiem havaroval. Podle výpovědi svědků na místě jel příliš rychle protijedoucí řidič kamionu na převoz dřeva. Zřejmě ho vynesla zatáčka a byl skoro v protisměru. „S jeho rychlostí jsme se na silnici oba prostě nevešli a skončilo to takhle," vyprávěl závozník kamionu s konstrukcí pódia. Posteskl si, že ten šofér ani nepřibrzdil a odjel. „Bylo nám to jasné už na první pohled, když jsme viděli, jakou rychlostí se kamion blíží," upřesnil závozník. Pódium zůstalo vysypané v poli, silnice uzavřená a kamiony se začaly „štosovat" z obou stran.

Kromě toho, že až do odpoledních hodin nehoda zablokovala oficiální objízdnou trasu z Prachatic do Českých Budějovic přes Podeřišětě pro kamiony, znamenalo to i půldenní zpoždění stavby pódia. Jeho díly se totiž válely zčásti na vozovce a zčásti v poli vedle cesty u Podeřiště. V době nehody neměli v Prachaticích ani tušení, že část pódia dorazí o dost později. „Zvládneme to, kdybychom měli stavět do šesti do rána," slíbil závozník z nákladního auta. „Pěkně nám ty slavnosti začínají," posteskla si Jiřina Dolejšková z prachatické radnice.

Firma, která stavbu pódia pro Prachatické zajišťuje, již dopoledne přislíbila, že kdyby se mělo stavět do rána do šesti druhého dne, bude v pátek ráno poódium stát. A to se právě děje. Kolem jedenadvacáté hodiny byla pohromadě téměř kompletní nosná konstrukce zastřešení. Co chybí, je postavit samotné pódium.