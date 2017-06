Uzavírka a objížďka nahnaly do malé obce stovky kamionů denně

Podeřiště - Běžně klidná vesnička zažívá v posledních čtrnácti dnech hotové peklo.

Objízdná trasa do Českých Budějovic vede přes Podeřiště.Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Když tudy ještě na konci května projelo jen pár zbloudilých turistů, teď po silnici, která obec rozděluje na polovinu, co minutu projede kamion. Osobní auta raději ani nepočítat. „Teď je tu nějaký klid,“ ukazoval Vladimír Kozel z Podeřiště ve středu odpoledne na silnici a konstatuje, že když pár minut nejede auto, je to zázrak.

V Podeřišti přesně poznají, kdy se na nedalekém tahu z Písku na Budějovice něco stane. Provoz v Podeřišti se mnohonásobí. Teď ho znásobila oprava cesta z Němčic do Češnovic. „Lidem se to nelíbí, ale na druhé straně vědí, že to jinak nejde,“ zhodnotil starosta Václav Pasák.