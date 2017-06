Podeřiště: kamion a zase kamion

Jižní Čechy - V Netolicích na Podeřiště odbočují všechny kamiony a většina osobních aut, když jejich šoféři míří z Prachatic na České Budějovice.

Druhá objízdná trasa přes Břehov a Čejkovice se řidičům moc nelíbí. „Je to tam příliš úzké," hodnotí žena za volantem červené fabie. V Němčicích je klid. Lidé si tam pomalu zvykají na slíbený obchvat, který se začne stavět letos na podzim.

Obyvatelé Podeřiště trpí o to víc. Musejí to vydržet až do 17. prosince. „U Nové Hospody se téměř nedá vyjet na hlavní," popsal Vladimír Kozel z Podeřiště. A tady: „Je to strašný. Hlavně v noci je od těch náklaďáků slyšet rámus. Ale co naděláme?"

Na stavbu nové silnice mezi Němčicemi a Češnovicemi má společnost Eurovia 183 kalendářních dnů. Zatím ukrojila pouhých čtrnáct. „Pokud klimatické podmínky dovolí, rádi bychom tento termín zkrátili," řekla Ivana Schwarzová z jihočeské Správy a údržby silnic (SÚS). Na otázku Deníku, proč není stavba rozdělena do etap, řekla: „Představovalo by to navýšení finančních prostředků a prodloužení celkového termínu výstavby."

Provoz v Podeřišti:Během jedné hodiny projede 259 vozidel a 2 cyklisté.

Na Netolice jelo 131 aut, z toho 20 nákladních.

Z Netolic jelo 128 aut, z toho 33 nákladních.

Údaje jsme zjistili ve středu 14. června mezi 12.15 a 13.15 hodin.

Tento týden začala firma odstraňovat původní asfalt. Na staveništi se pohybovalo třináct dělníků a technika. „Jejich pracovní doba je od sedmi ráno do pěti odpoledne," uvedla Iveta Štočková, mluvčí Eurovia. O víkendech se bude pracovat pouze v nutných případech. Ze 183 dnů je 50 dní víkend. Pokud by se o sobotách a nedělích pracovalo, mohlo by být hotovo namísto v půli prosince už na konci října. Ivana Schwarzová ze SÚS, která je zadavatelem, ale říká, že práce o víkendech by stavbu silnice prodražila. „Určitá úspora finančních prostředků by zkrácením doby stavby vzniknout mohla. Odlehčil by se provoz na okolních silnicích, které jsou při opravách využívány jako objížďky. Ty jsou nyní přetěžovány a počítá se i s jejich částečnou devastací a následnou opravou. Tu Jihočeský kraj zaplatí," řekl Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu.