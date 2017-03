Po dvaceti letech budou Lheničtí dýchat vzduch bez jedů

Hrozí lidem, kteří budou provádět sanaci zdravotní rizika?

Všichni byli před začátkem proškoleni z požární ochrany, prošli vstupními prohlídkami a po ukončení prací prohlídky absolvují znovu. Při dodržení všech opatření by se nemělo nic stát.

Víte přesně kolik odpadu se v areálu nachází?

Evidenci odpadů máme a nemělo by nás nic překvapit. I tak ale množství odpadu stanovené na 740 tun není přesné číslo, je to odhad. Kromě přibližně tuny agrochemikálií by tu ovšem neměl by tu být jiný odpad než ten s obsahem polychlorovaných bifenylů.