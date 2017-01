Plavecký bazén by se měl částečně změnit

Vimperk - Podle studie může v budooucím zastřešením objektu stačit jen jedno patro místo dvou.

Areál vodních sportů je hotov zatím z jedné pětiny. O jeho definitivní budoucí podobě se začíná opět diskutovat.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Za vyhozené peníze považuje zastupitel Pavel Dvořák objemovou studii na areál vodních sportů. Tu si před časem nechalo zpracovat vedení města jako oponentní na původní projektovou dokumentaci z roku 2008.



Podle místostarosty Jiřího Caise studie ukázala mimo jiného i to, že je možné řešit budoucí objekt zastřešení bazénu ne ve dvou, ale jen v jednom nadzemním podlaží. „Vejít by se tam mělo vše, co řeší původní dokumentace, dokonce by bylo více místa pro rekreační a wellnessovou část a současně by objekt zčásti mohl sloužit jako zázemí pro letní sportovní areál," uvedl Jiří Cais.



„Je to k ničemu a jsou to vyhozené peníze, kdyby bylo na mně, nechám vás to zaplatit," dodal ke studii Pavel Dvořák.