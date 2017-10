Pávice s mládětem utekly pávovi

Boršov nad Vltavou - Když je páv sám, trpí. Proto chovatel smutného páva z Boršova nad Vltavou pořídil pávici a pávě. Starosta obce Jan Zeman však ve středu ráno obdržel e-mail, v němž chovatel prosí o pomoc. Pávice s mládětem se ztratily.

Pávi se chovají jako opravdu svobodní ptáci.Foto: Deník/Lukáš Vlk

V e-mailu adresovanému starostovi stálo: „Kdyby se náhodou u někoho objevil pár pávice a mládě páva, tak budou pravděpodobně naši. Dodrželi jsme pravidla usídlování, nicméně je asi náš páv nezaujal a po dvou dnech společného života ho opustily.“ Prý se obtížně chytají, i přesto, že mají přistřižená křidélka. Je také pravděpodobné, že budou někde na stromě, nebo se budou stravovat na návštěvě u slepic v Boršově či okolí.



Starosta neváhal a poslal výzvu svým občanům: „Pávice se zatoulala s mladým pávem, pokud někdo zahlédnete uprchlíky, s největší pravděpodobností v části obce na levém břehu Vltavy, neprodleně hlaste na náš obecní úřad.“ Odpoledne téhož dne informoval starosta obce Deník o tom, že se pávice s pávětem našly v zarostlé zahradě asi čtyři sta metrů od chovatelova dvorku s tím, že se na jejich odchytu stále pracuje. Vandr pávice s pávětem má tedy šťastný konec.



Chovatel prý vlastní i lamí pár a pštrosa, který se právě zotavuje po operaci z brněnské veteriny. Spolkl totiž hřebík. Tomu by prý chovatel chtěl taktéž sehnat samičku. Pštros ale musí nejdřív nabrat síly. „Nechceme ho stresovat. Stresovaný samec, to je špatně,“ vysvětluje Jan Zeman a cukají mu koutky úst.

Trochu pavích zajímavostí

Páv je národním ptákem Indie, odkud původně také pochází. Domovinou pro něj je ale i Srí Lanka. Je to prý výborný hlídač domu. „Když se na dvorku objeví osoba, která tam nemá co dělat, řve jako pavián,“ vypráví starosta Boršova, který vědomosti o pavím světě vyčetl z knih.

Zároveň je prý jeden z mála živočichů, který bez problému dokáže zabít hada. „Má silné pařáty, kde není krev. Kdyby ho tedy kousl jedovatý had, do těla se mu jed nedostane. A v makovici má obrovskou sílu. Stačí hada trefit do kebule a zabije ho,“ doplňuje se zaujetím Jan Zeman.

Páv jako symbol

Všichni známe přirovnání „pyšný jako páv“. Symbol pýchy, přepychu a domýšlivosti je tedy evidentní. Málokdo ale ví, že páv může být i symbol Krista, církve, ráje nebo nesmrtelnosti. To z důvodu trvanlivosti jeho masa. V Indii a Iránu může být i symbolem dokonalosti, světla nebo - pro své do kruhu vějířovitě rozložené peří - symbol slunce. Páva mají ve znaku různá města i obce. Symbol města Opava je například inspirován legendou o dvou kupcích, kteří se handrkovali „o páva“.