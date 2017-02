Patnáct uchazečů má šanci převzít si klíč k městskému bytu

Prachatice - Dalších patnáct volných bytů nabídlo zájemcům město Prachatice.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Jejich seznam zveřejnilo na svých webových stránkách včera. Rovná desítka z nich se nachází na největším prachatickém sídlišti, velikosti těchto bytů se pohybují od 1+1 až do velikosti 1+4. Zbylých pět bytů se nachází v ulicích Krumlovská, Slámova a Pod Hradbami. Jedná se o menší byty v maximální velikosti 1+3. Zájemci musejí přihlášky odevzdat nejpozději do 10. března do 12 hodin, u každého z bytů je možná ve stanovený den a čas prohlídka.