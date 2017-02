Parkování před kostelem povolí pouze výjimečně

Lhenice – Už nyní se sice střed Lhenic výrazně změnil, proměna centra ale ještě není kompletní.

Letos by se měli Lheničtí pustit do úprav náměstí od kostela svatého Jakuba k hlavní silnici.



Zahájení další etapy rekonstrukce náměstí závisí podle Marie Kabátové, starostky Lhenic, momentálně jen na počasí. „Jakmile to bude možné, nastoupí firma a budeme pokračovat. Podle harmonogramu začneme s úpravou prostoru od kostela k hlavní silnici," uvedla s tím, že definitivní tečkou bude položení nového povrchu na hlavní komunikaci. K tomu ale dojde zhruba v polovině příštího roku.



Letos se změní druhá část náměstí a s tím i část místní komunikace v ulici Bavorovská. „Souvisí to s opravou opěrné zdi a schodištěm do prostoru před kostelem. Změnit chceme systém parkování, který je zatím kolmý pod opěrnou zdí. Nově by měla auta parkovat hlavně na novém centrálním parkovišti před úřadem městyse a jen minimálně na druhé straně Bavorovské ulice," říká starostka. Dodává, že parkování v prostoru před kostelem by mělo být jen ve výjimečných příležitostech, jako jsou svatby nebo pohřby.

Důvod pro tuto změnu je především bezpečnost. „Dosavadní způsob parkování nutí řidiče, kteří vjíždějí od Bavorovské ulice do centra, aby do frekventované křižovatky na Netolice, České Budějovice a Prachatice vjížděli prakticky v protisměru, takže hlavně do směru od Netolic, pokud nenajedou až do křižovatky, mají téměř nulový rozhled, a to chceme změnit," vysvětlila Marie Kabátová. Součástí rekonstrukce této části lhenického náměstí by podle slov starostky měla být i oprava chodníku podél domků v dolní části náměstí do Bavorovské ulice.



S plánovanou další etapou rekonstrukce náměstí ve Lhenicích musejí počítat s komplikacemi i v letošním roce hlavně stánkaři a návštěvníci vyhlášené lhenické poutě. Byť se může zdát, že demolicí objektů před úřadem městyse a vybudováním velkého centrálního parkoviště přibyl prostor, který mohou trhovci využít kromě tradičních míst v Krumlovské ulici, zahájení rekonstrukce před kostelem na druhou stranu část volného místa opět ubere. „Stánků, atrakcí, maringotek a podobně je už teď hodně. Trhovci vidí v parkovišti nový prostor a mají snahu jej zaplnit. Těžko se jim vysvětluje, že nebude možné zaplnit celé náměstí atrakcemi. Už jsem je obesílala s tím, že v letošním roce nebude možné využít prostor před kostelem, ale zatím reakce není valná," dodala Marie Kabátová.