Oznámení: Až do pátku nepoteče teplá voda

Prachatice - Obyvatelé části sídliště v oblasti náměstí Přátelství budou několik dní bez teplé vody.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. totiž od pondělí do pátku provádí plánovanou údržbu. Konrétně se podle informací z Tepelného hospodářství jedná o údržbu zásobníků teplé vody ve výměníkové stanici VS 1. "Z toho důvodu dojde k přerušení dodávky teplé vody do objektů na Náměstí Přátelství. Po obnovení dodávky může dojít ke krátkodobému zákalu v teplé vodě. Jedná se o situaci, která nás velmi mrzí, ale z důvodu zachování kvality dodávky, se jedná o nezbytné technické řešení," upozornilo TS na svých webových stránkách.

Za vzniklé nepohodlí se odběratelům pracovníci rtepelného hospodářství omlouvají: "Zároveň ubezpečujeme, že vynaložíme maximální snahu, aby odstávka byla provedena v co nejkratším termínu a námi nabízený komfort služeb spojený s dodávkou teplé vody, byl co nejdříve obnoven."