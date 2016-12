Otužilci vnořili těla do ledové vody na Vodníku

Vimperk /FOTOGALERIE/ - Venku deset stupňů, ve vodě ani ne čtyři. Přesně takové měli podmínky otužilci ve Vimperku. Než mohli jít do vody, museli si motorovou pilou vykutat do ledu díru. Prý měl tloušťku asi tak patnáct centimetrů. Odkrýt hladinu se ovšem povedlo, a tak se otužilci mohli na Štěpána ponořit do ledové vody Vodníku. Za jejich odvahu si zaslouží pochvalu a obdiv. Ale co, když tradice se musejí dodržovat, takže tam prostě vlézt museli.

Fotogalerie 55 fotografií Štěpánské otužování ve vimperském Vodníku.Foto: Jaroslav Pulkrábek

Autor: Redakce