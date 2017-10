Opustili nás

Prachaticko - S kým jsme se v uplynulých dnech naposledy rozloučili:

Lidmila Jilečková (91 let, Prachatice),

Ludmila Doležalová (87 let, Třeboň),

Božena Králová (88 let, Strunkovice nad Blanicí),

Stanislav Kajer (96 let, Strunkovice nad Blanicí).

PS Paule, Prachatice



Marie Kefurtová (77 let, Michalov),

Jan Propst (77 let, Buk),

Milada Fundová (86 let, Vimperk),

Josef Klír (85 let, Vimperk),

František Kovář (66 let, Strážný).

PS Šísl, Vimperk



Vladislav Hazuka (62 let, Volary),

František Hobizal (70 let, Volary).

PS Záviš, Prachatice