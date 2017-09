Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Ladislav Kříž (63 let, Vimperk)

Tomáš Válek (53 let, Chum)

Josef Harvalík (68 let, Praha)

Lenka Michalová (69 let, Markov)

Jaroslav Kvinta, (68 let, Dubovice)

Marie Jelínková (77 let, Prachatice)

Matej Miškovič (80 let, Prachatice)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Věra Baronová (84 let, Tvrzice)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí