Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Jan Kopf (88 let, Prachatice)

Vojtech Sabo (79 let, Volary)

Karel Mondek (90 let, Volary)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Libuše Vondráčková (71 let, České Budějovice)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí



František Had (76 let, Chvalšovice)

Hana Šíslová (76 let, Kratušín)

Herta Vančurová (84 let, Lenora)

Pohřební služba Šísl, Vimperk