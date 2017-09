Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Miluška Neužilová (92 let, Dub u Prachatic)

Jozef Klačan (85 let, Volary)

Marie Šebestová (91 let, Volary)

Ing. Václav Štrobl, CSc. (77 let, Prachatice)

Pohřební služba Paule, Prachatice

Jarmila Hanzalová (86 let, Vimperk)

Marie Píchová (86 let, Vlkonice)

Marie Pelešková (88 let, Vimperk)

Otilie Záleská (92 let, Stachy)

Danuše Mostecká (84 let, Vimperk)

Rudolf Hrdina (61 let, Vimperk)

Pohřební služba Šísl, Vimperk