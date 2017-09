Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Adolf Kojan (85 let, Prachatice)

Berta Divilová (84 let, Záblatí)

Jiří Petrášek (76 let, Hracholusky)

Antonie Jonášová (72 let, Prachatice)

Anna Riedererová, (71 let, Volary)

Miloslav Šíma (77 let, Prachatice)

Hana Kadlecová (62 let, Prachatice)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Terezie Urbanová (83 let, Svinná Lada)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Jindřich Vintr (86 let, Jirkalov)

Josef Rolník (89 let, Malenice)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí