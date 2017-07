Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Pohřební služba Paule, Prachatice

Josef Vitoul (75 let, Prachatice)

Václav Honeš (68 let, Záhoří)

Vladimír Novák (65 let, Javorník)

František Žídek (49 let, Tábor)

Milan Veber, (64 let, Zbytiny)

Jana Morávková (69 let, Prachatice)

Karla Štípalová (80 let, Prachatice)

František Kupka (87 let, Prachatice)

Marie Nyklová (81 let, Znojmo)

Miloslav Černý (70 let, Čkyně)

František Turek (84 let, Prachatice)

Marie Litomiská (89 let, Prachatice)



Pohřební služba Šísl, Vimperk

Marie Řezanková (70 let, Vimperk)

Stanislav Němec (79, Vlkonice)

Verona Majerová (88, Lenora)

Daniela Tušlová (76 let, Zdíkov)

František Tomášek (79 let, Stachy)

Arpád Gašpar (57 let, Vimperk)

Libuše Maškarová (60 let, Těšovice)