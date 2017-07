Opustili nás

Prachaticko - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Pohřební služba Paule, Prachatice:

Jan Rezek (75 let,Volary)

Miluše Bobková (81 let, Volary)

Marie Bártová (78 let, Husinec)

Božena Jilečková (93 let, Výrov)

Josef Soukup, (76 let, Prachatice)

Kateřina Dibďáková (86 let, Volary)

Jaroslava Nobisová (64 let, Strakonice)



Pohřební služba Šísl, Vimperk:

Petr Beneš (65 let, Vimperk)

Antonín Sova (90, Čkyně)

Jana Hájková (74, Vimperk)



Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí:

František Černý (63 let, Čkyně)

Mgr. Václav Jiřík (73 let, Tábor)



Pohřební služba Záviš, Prachatice:

Marie Hrubcová (64 let, Volary)