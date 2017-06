Opustili nás

Prachaticku - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Pohřební služba Paule, Prachatice:

Jana Kovaříková (79 let, Prachatice)

Josef Michálek (87 let, Volary)

Josef Kovář (77 let, Prachatice)

Jaroslava Jakešová (68 let, Prachatice)

Jiří Kozak, (78 let, Dub)

Jaroslava Vlachová (90 let, České Budějovice)

Josef Hlava (80 let, Žíchovec)

Justina Šimáková (91 let, Prachatice)



Pohřební služba Šísl, Vimperk:

Roland Herrmann (66 let, Branišov)

Petr Beneš (65, Vimperk)

Josef Němec (74, Vlkonice)

Růžena Lavičková (92, Kůsov)



Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí:

Petr Maksa (63 let, Konopiště)



Pohřební služba Záviš, Prachatice:

Jiří Fatka (71 let, Volary)

Jan Košč (68 let, Hořice na Šumavě)