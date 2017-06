Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech na Prachaticku zemřeli:

Pohřební služba Paule, Prachatice

Jan Křiváček (80 let, Volyně)

Václav Janoušek (71 let, Kahov)

Ludmila Kindlmanová (78 let, Prachatice)

Martin Furiš (78 let, Libínské Sedlo)

Václav Sýkora, (71 let, Chrastava).



Pohřební služba Šísl, Vimperk

Gabriela Hudečková (72 let, Vimperk)

Petr Harazim (71, Volary)

Ludmila Bezuchová (82, Branišov)

Ludmila Brožová (93, Vimperk).