Opustili nás

Prachaticko - Na Prachaticku v uplynulých dnech zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Pohřební služba Paule, Prachatice:

Anna Kuttenbergová (76 let, Prachatice)

Jana Nachlingerová (59 let, Prachatice)

Marie Hubáčková (69 let, Vlachovo Březí)

Josef Jiráň (86 let, Vitějovice)

Marie Bubníková, (81 let, Husinec)

Růžena Velhartická (82 let, Prachatice)

Pohřební služba Šísl, Vimperk:

Marie Popelínská (75 let, Boubská)