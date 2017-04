Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnes nás opustili:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Handrejch

Wilhelm Olzinger (88 let, Prachatice)

Josef Nápravník (87 let, Prachatice)

Jaroslava Šveráková (89 let, Prachatice)

Marie Zatočilová (85 let, Vlachovo Březí)

Marie Velcová (68 let, Želnava)

Vilém Toman (64 let, Prachatice)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Karel Hejtmánek (89 let, Bohumilice)

Emilie Rubešová (89 let, Vimperk)

Miloslava Moleková (68 let, Vimperk)

Marie Jelínková (88 let, Výškovice)

Marie Miškovská (95 let, Kůsov)

Marie Nárovcová (89 let, Bořanovice)

Václav Švancar (87 let, Zálezly)

Antonie Majdlová (105 let, Kůsov)

Luboš Psotka (50 let, Horní Vltavice)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



Marie Tomanová (87 let, Horní Nakvasovice)



Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí