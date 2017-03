Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech nás na Prachaticku opustili:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Handrejch

Jan Kneifl (66 let, Jáma)

Anna Dlábiková (94 let, Záhoří)

Jaroslav Vomáčka (58 let, Netolice)

Marie Vondrková (95 let, Lhenice)

Karel Hais (66 let, Dub)

Alena Vyšatová (80 let, Javornice)

Marie Nachlingerová (90 let, Ostrov)

Pohřební služba Paule, Prachatice



Jana Holá (49 let, Kladno)

Václav Pernička (67 let, Zdíkov)

Pohřební služba Šísl, Vimperk



František Šíma (40 let, Vlachovo Březí)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí