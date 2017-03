Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech nás na Prachaticku opustili:

Pohřební služba Paule, Prachatice

Vítězslav Reš (83 let, Horní Vltavice)





Pohřební služba Šísl, Vimperk

Růžena Chumová (96 let, Miřetice)

Ladislav Pešek (63 let, Vimperk)

Zdeněk Kabašta (59 let, Vimperk)

Jozef Bužo (74 let, Bohumilice)

Josef Suchopa (90 let, Lhota nad Rohanovem)





Pohřební služba Záviš, Prachatice

Antonín Beer (66 let, Volary)

Petr Kašpárek (74 let, Volary)