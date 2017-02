Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech nás opustili:

Jan Bauer (87 let, Staré Prachatice)

Václav Buchtela (79 let, Kůsov)

Jaroslav Molkup (82 let, Netolice)

Karel Václavík (57 let, Libínské Sedlo)

JUDr. František Binka (74 let, Prachatice)

Jaroslava Bustová (70 let, Volary)

Otto Andraschko (75 let, Volary)

Ludmila Švambergová (72 let, Kůsov)

Božena Kubíčková (83 let, Netolice)

Svatoslava Milichovská (74 let, Třebíč).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Zdeňka Folvarčíková (83 let, Vimperk)

Helena Mokrošová (75 let, Vimperk)

Anna Kaincová (80 let, Putkov).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Jiří Kubička (61 let, Bušanovice)

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí