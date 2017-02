Opustili nás

Prachaticko - V uplynulých dnech nás opustili:

Hřbitov ve Vlachově Březí.Foto: Jaroslav Pulkrábek

Stanislav Harant (42 let, Křišťanovice)

Jaroslav Brouček (70 let, Prachatice)

Věra Červená (71 let, Husinec)

Jaroslav Heřman (70 let, Prachatice)

Luboš Málek (65 let, Svobodka)

Pohřební služba Paule, Prachatice