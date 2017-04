Opozice dala prostor starostce Jaroslavě Martanové

Vimperk – Hned na začátku jednání o jméně nového místostarosty navrhl Pavel Dvořák (Jihočeši 2012) na tento post Lukáše Sýse (ANO 2011).

Zastupitelé města Vimperk. Na snímku zleva Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Iveta Preslová, Pavel Dvořák, Zdeněk Střeleček, Petr Bednarčík, Dagmar Rückerová.Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Po výroku starostky města a následném jednání za zavřenými dveřmi svůj návrh stáhl. Zvolení Lukáše Sýse by přitom Jihočechům 2012 vyneslo jedno místo v radě města. Na otázky Deníku odpovídá Pavel Dvořák.



Navrhli jste Lukáše Sýse, proč jste pak návrh stáhli?

Dohodli jsme se tak při přestávce jednání.



Mohli jste přece dostat místo v radě. Nevadí vám, že to neprošlo?

V tuto chvíli dostává starostka šanci, aby vyjednávala a vytvořila si nový tým, který představí a ostatní schválí, aby ještě těch šestnáct, sedmnáct měsíců pracoval. Když toho teď nevyužije, tak odstoupí. Navrhla to sama a je to od ní seriozní. A jde o běžnou věc. Mě to nepřesvědčilo, protože takhle jednáme už zhruba dva měsíce. Slova, která použila, že buď to bude takto, nebo odstoupí, je stanovisko, které známe zhruba tři týdny. Ale ne k větší shodě.

Teď dostala šanci. Když se to nepovede, pak je férové, aby přišla a řekla: „Já to nezvládám, je to tak rozhádané, ať se pokusí někdo jiný.“



Stanovisko starostky města znáte tři týdny. Máte tedy v záloze nějaké jméno, koho byste v případě, že by opravdu starostka odstoupila, navrhli na post starosty?

Možnosti jsou, takže ano, jednali jsme o tom.



Dvě místa v radě by pro vás nebyla přípustná?

Starostka do této chvíle měla v radě pět lidí, kteří byli z koalice, kterou si vytvořila po volbách. My jsme tam neměli ani jednoho. Jestliže jsme zvažovali, aby ten impuls byl výrazný a dobrý a vzali v potaz její vyjádření, nechť převezmeme odpovědnost, když jsme to vyvolali, tak jsme řekli ano, my tuto odpovědnost převezmeme, ale chceme mít místo v radě a chceme tam paní Janáskovou, která se prohlásila jako střed, nebo nezávislá.