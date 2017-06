Ohňostroj odstřelí jen z Národního domu

Prachatice - Komplikacemi se prokousávají organizátoři Slavností Zlaté stezky.

Slavnosti Zlaté stezky v Prachaticích. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Část konstrukce hlavního pódia skončila v poli u Podeřiště. S jeho stavbou se začalo ve čtvrtek 22. června o několik hodin později. Sotva si Jiřina Dolejšková, šéfka organizačního štábu slavností, oddechla, že se nikomu nic nestalo a vše se stihne, přišly další trable. „Věž kostela není možné využít jako odpaliště pro sobotní ohňostroj vinou sucha,“ oznámila.

Vzápětí dodala, že i to se podařilo vyřešit a ohňostroj bude odpálen jen ze střechy Národního domu. „Na kvalitě se to neodrazí, plánované efekty budou použity v plném rozsahu,“ ujistil pyrotechnik Milan Skála. Jiřina Dolejšková už jen doufá, že bouřka nezruší koncerty, jako to bylo loni.

Slavnosti Zlaté stezky v Prachaticích začínají v pátek 23. června v 17 hodin slavnostní ceremonií na Velkém náměstí v Prachaticích.