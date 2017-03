Odpadu z kuchyně i zahrad byly tuny

Prachatice – Zhruba pět stovek nádob na bioodpad začnou už v prvních dubnových dnech svážet po městě Technické služby Prachatice.

Oproti loňskému roku ještě několik desítek nádob ve městě přibude. „Byl o ně zájem,“ potvrdil Rostislav Eichner, ředitel technických služeb.



V městské kompostárně skončilo vloni na zhruba tři sta tun bioodpadu, který pocházel čistě jen ze zmíněných nádob. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první rok svozu, dá se předpokládat, že v letošním bude svezeno odpadu více.

PSALI JSME: Zeminy z kompostárny bude dost. Zatím čeká na atest



Nádoby se nacházejí nejen u soukromých vlastníků nemovitostí, ale i na sídlištích ve městě. „Využíváme ji, zvykli jsme si do ní třídit,“ pochvaluje si nádobu na sídlišti Jiří Ludačka z Prachatic.

TAKÉ ČTĚTE: Na certifikát si ještě počkají



Téměř dvě stě padesát tun bioodpadu skončilo v loňském roce v městské kompostárně. Jednalo se nejen o odpad, který pracovníci technických služeb svezli z nádob rozmístěných po městě, ale i o odpad, který například přivezli přímo do sběrného dvora.



V tuto chvíli ale kompost, který tu z odpadu vzniká, k dispozici obyvatelé města nemají. „Vyrábíme jej, ale vzhledem k rozborům se jedná o kompost průmyslové jakosti. K tomu, aby to byl kompost vhodný například do městské zeleně, nebo pro obyvatele, potřebujeme certifikát,“ objasnil Rostislav Eichner. I v této oblasti se ale blýská na lepší časy. Pokud vše půjde dobře, mohl by být kompost za předem daných podmínek dostupný i veřejnosti. „Na získání certifikátu pracujeme, snad jej dostaneme v létě,“ doplnil Rostislav Eichner.

Otázka pro Marii Peřinkovou,

vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Prachatice

Naučili se Prachatičtí využívat nádob na bioodpad? Rozhodně ano, svědčí o tom i fakt, že jich letos přibude další stovka a další dotazy na ně stále přicházejí. Za to, nakolik se naučili třídit, si zaslouží pochvalu. Někteří už nyní čekají, kdy začnou první svozy, aby mohli stávající nádoby naplnit. Znamená to, že se tím mimo jiné snižuje i množství komunálního odpadu.

PŘIPOMEŇME SI: Nádoby na bioodpad dostanou přednostně majitelé domků