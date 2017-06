Od narození malíře uplynulo 100 let

Prachatice - Miloslav Troup žil a tvořil v Praze, s jižními Čechami byl ale spřízněn.

Sto let uplynulo od narození akademického malíře Miloslava Troupa, který měl vztah k jižním Čechám a navštěvoval pravidelně v Prachaticích svého bratra.Foto: Oskenované z knihy, Deník/reprofoto

Narodil se přesně před 100 lety. U rodinné hrobky v Prachaticích, kde byl pohřben akademický malíř Miloslav Troup (na snímku), se v pátek koná právě k tomuto jubileu za přítomnosti rodiny a starosty Prachatic Martina Malého pietní akt.



MĚL RÁD JIH

Ačkoliv se malíř narodil v Hořovicích a žil v Praze, byl spřízněn s jižními Čechami. Navštěvoval v dětství obecnou školu v Hluboké nad Vltavou a od 50. let, po návratu ze studií v Paříži, jezdíval na jih pravidelně za bratrem Zdeňkem, prachatickým lékárníkem, s jehož rodinou trávil volný čas.



V BÍLÉM PLÁŠTI

Synovec Zdeněk Troup si na strýce dobře pamatuje. Říká: „Když na něj vzpomínám, vím, že byl laskavý, neměl nepřátele a obklopovaly ho samé spřízněné duše. Byl také dosti uzavřený.“ Praha, kde žil a maloval, ho inspirovala k jeho největším dílům. „Žil v práci na plno. Tvořil v bílém plášti v Praze v 6. patře staroměstského činžáku bez výtahu. Když za ním vystoupaly udýchané návštěvy, otevíral jim v bílém plášti a to bylo jako prví pomoc a symbol jeho zvláštní lidskosti,“ vypráví jeho synovec.



ROK VÝSTAV

V současné době můžeme navštívit v pražském Obecním domě největší retrospektivní výstavu. Zdeněk Troup, který je předsedou společnosti Troup 2017, prozrazuje: „Uvidíte to nejlepší z jeho tvorby.“ Exponáty Miloslava Troupa zachycují styl zvaný pařížská škola navazující na kubismus a fauvismus.



Před nedávnem se uskutečnila i v Českých Budějovicích Troupova výstava Paříž, Paříž pořádaná Alšovou jihočeskou galerií, s níž za svého života spolupracoval. Instalace ve Wortnerově domě byla zaměřena právě na jeho pařížskou tvorbu. K tomuto jubilejnímu roku připravilo vzpomínkovou výstavu zároveň i Městské kulturní centrum v jeho rodných Hořovicích, a ve Strahovském klášteře budou na podzim vystaveny hlavně sakrální motivy z jeho tvorby.