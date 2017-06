OBRAZEM: Zazvonil zvonec a základce je konec

Prachatice – Před třemi roky zavedla ředitelka Petra Sandanyová v Základní škole ve Vodňanské ulici v Prachaticích tradici předávání Pamětních listů ZŠ a zvonění na školní zvon před budovou školy.

Poslední dny ve škole si tak mohou užít i rodiče žáků vycházejících z devátých a pátých tříd. Malá školní slavnost, při které si všichni odcházející žáci mohou naposledy zazvonit na školní zvon ve zvoničce ve školní zahradě se uskutečnila ve středu 28. června hned poté, co deváťáci skvěle pobavili rodiče, učitele a spolužáky při Akademii 9. tříd.



Páťáků, kteří odcházejí na víceletá gymnázia na v ZŠ Vodňanská konci školního roku 2016/2017, je sedm a pro svůj pamětní list si přišli všichni. Deváťáků pak čtyřiačtyřicet, jedenadvacet v 9. B a dvacet tři v 9. A. Pět z nich, čtyři z „áčka“ a jeden z „béčka“ dostane své pamětní listy až s posledním vysvědčením 30. června.



Počasí při předávání pamětních listů ve Vodňance přálo a na cestu do nového života bez základky svítilo sluníčko. Ne nezbývá než popřát všem, aby vykročení do nové školy bylo letos 4. září úspěšné.