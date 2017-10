OBRAZEM: Velká Volovická opět s pohodou a úsměvem

Volovice - Posedmé se sešli v sobotu milovníci koní ve Volovicích nad Prachaticemi v rámci akce nazvané Velká Volovická.

"Velkou Volovickou pořádáme sedmým rokem a je to vždy týden před největším českým dostihem Velkou Pardubickou. Je to takové krásné rozloučení s jezdeckou sezonou," přiblížila akci její spoluorganizátorka Dagmar Sitterová.



A právě ona spolu s Hankou Marešovou připravily několikakilometrový okruh s umělými překážkami do 50 centimetrů, na který se po úvodním proslovu Václava Sittera a fanfárách vydalo sedmnáct jezdců se svými koni. "Je to tak trochu Hubertská jízda, ale vynecháváme hon na lišku. Je to pěkná vyjížďka milovníků koní, kterou pak zakončíme ve Volovicích ukázkami skoků," doplnil k programu Václav Sitter.



Program si užívali nejen jezdci samotní, ale i diváci, kterých přišlo několik desítek. Vylákalo je nejen sluníčko, ale tradiční pohodová atmosféra této akce, kterou mají na povel Amazonky z Volovic.