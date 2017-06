Cesta na Telč a do Třebíče vede po objížďkách

Studená, Telč - Ten, kdo jezdí z Jindřichova Hradce do Brna, jak se říká "po staré", přes Studenou a Třebíč, měl by si raději hledat jinou trasu.

Silnice z Horního Bolíkova do Mrákotína je až do 5. července uzavřená a objíďka začíná odklonem dopravy už Studené a vede přes Horní Němčice, dále přes Brandlín, Velkou Lhotu a Řečici do Dačic a pokračuje přes Velký Pěčín do Telče. Kdo zná zkratku přes Skrýchov, má sice na chvilku vyhráno, ale v Telči ho čeká další objížďka přes Třešť.

Do Třebíče projedou jen motorkáři, cyklisté, zemědělci nebo auta stavební firmy a těžké stroje. Řeč je o silnici první třídy z Telče směrem na Třebíč, která je od konce května uzavřená a probíhá na ní rozsáhlá rekonstrukce.

Důvodem oprav je rozšiřování vozovky. Její šíře už totiž neodpovídá parametrům frekventovaných silnic prvních tříd. Řidiči musí jezdit po objízdných trasách přes okolní vsi. Uzavírka potrvá minimálně do konce letních prázdnin. Vozovka prošla rekonstrukcí naposledy před několika lety. V roce 2003 se v rámci velké investiční akce vystavěl obchvat kolem Dolních Dvorců nedaleko Telče, přes tuto vísku silnice s hustým provozem původně vedla.

A chystá se další uzavírka od Jihlavy na Třebíč.