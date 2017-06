OBRAZEM: Předškoláci se loučili se školkou

Zdíkov - Jedenáct předškoláků se v úterý odpoledne slavnostně rozloučilo se zdíkovskou mateřskou školou.

Pozvali si své rodiče i prarodiče a ukázali, jak jsou na školu připraveni. Nechyběly ani různé hry, do kterých se museli zapojit i rodiče. A nebyla by to ta správná rozlučka, kdyby chybělo něco sladkého na zub.

Všichni si odpoledne užili a předškolákům popřáli vstup do školy tou správnou nohou.

Jiřina Froydová