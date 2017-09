OBRAZEM: Prachatičtí ukázali, že se v nich dá žít i jinak

Prachatice - Zažít Prachatice jinak mohli v sobotu všichni, kteří se vypravili do Poštovní ulice.

Ta se na jeden den zcela zavřela dopravě a místo zaparkovaných vozidel tu stály stany se stoly, židlemi nebo stan s dílnou pro děti. Prostor Prachatice tak ukázal, že zavřít jednu z ulic ve městě vůbec neohrozí dopravu, ale naopak dá obyvatelům možnost užít si ulice v centru města. "Akci pořádáme poprvé, jedná se o celorepublikový projekt. Ukážeme tak, že Poštovní ulice by mohla ožít, má k tomu dispozice. A to i za předpokladu, že by tudy nejezdila auta, která mohou bez problémů projet náměstím a pokračovat Křišťanovou ulicí," vysvětlil za Prostor Prachatice Matěj Nepustil.

Návštěvníci si tak i navzdory počasí užili možností, které ulice Poštovní nabízí. Tedy kavárny a čajovny, ale hlavně prostoru, který přímo vybízí k setkávání.