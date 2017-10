Obchvat Němčic se staví

Němčice - V poslední obci na Prachaticku se z důvodu stavebních prací na silnici z Němčic do Češnovic nejen zvýšila bezpečnost, ale podle slov Radka Rypoty, starosty Němčic, především snížil hluk.

Zatím jen zemní práce prozrazují, že tudy povede obchvat Němčic. První řidiči by se po něm mohli projet ke konci příštího roku.Foto: Deník / Jana Vandlíčková

„Otázkou je, jak bude hluk vypadat ve chvíli, kdy kolem nás povede obchvat, protože nejsou připravovaná žádná protihluková opatření, ale v centru obce bude rozhodně větší klid,“ dodal starosta.

Obchvat Němčic povede ve směru od Prachatic kolem Němčic z pravé strany a napojí se v za Němčicemi v místě, kde teď začíná uzavírka silnice.

Hlavní tah silnice do krajské metropole se opravuje a od června nejezdí do obce kamiony. Citelně ubylo podle starosty Radka Rypoty také osobních aut. „V podstatě si zkoušíme, jak by to u nás mohlo vypadat, až budeme mít nový obchvat,“ poznamenal Radek Rypota, starosta Němčic.

Stavbu obchvatu má Jihočeský kraj už několik let v plánu. A před několika dny došlo na zahájení prací. Obchvat bude 1,6 kilometru dlouhý a vyjde na zhruba sto milionů korun. Podle posledních informací Jiřího Klásy z odboru dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje by po nové silnici mimo Němčice měla první auta prosvištět někdy na konci příštího roku.