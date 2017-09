O výpravě Skotskem na kole vyprávěl Petr Dura

Volary - Městská knihovna připravila ve středu 20. září první po prázdninovou akci.

Šlo o vyprávění cestovatele Petra Dura, který projel část Skotska na kole a své zážitky se podělil s posluchači, kteří tam již byli, nebo se do Skotska chystají.

Skotská cesta Petra Dura začala v Edinburgu hlavním městě, kam se přepravil Petr Dur letecky a odtud pokračoval kolem moře oceánu za nepříznivého tak typicky proměnlivého počasí severní cestou zpět do hlavního města. Nejvyšší místo je hora Ben Nevis vysoká 1344 metrů nad mořem. Jedinou suchozemskou hranici má s Anglií, na východě je ohraničeno Severním mořem, na severu a západě Atlantským oceánem a na jihozápadě Severním průlivem a Irským mořem.

Do roku 1707 bylo personální unií a po té jde o unii s Anglií. Hadriánův val, se táhne po hranici s Anglií a bylo to místo, které tyto dvě země rozdělovalo. Dnes z něho zbylo jen torzo, které historicky ukazuje, že to byl obranný val a historicky se kolem svedlo mnoho bitev a nejen o samostatnost Skotska. Val se stal severní hranicí římského impéria a nejlépe opevněnou částí hranice, za kterou již římský vliv nesahal. Stavba byla využívána jak k vojenským účelům jako opevnění, ale také jako průchozí místo pro obchodníky, kteří zde museli platit daně z prodeje.

Země, je součástí Britského království, ale historicky se chce osamostatnit a to trvá do dnes. Historicky zajímavá země se svými jezery, zelenými lesy a pastvinami a jezery z nichž nejznámější je Lochness se svou příšerou. Cestou, necestou, hrady, vesnice, úzké silnice jízda vlevo a hlavně nádherná příroda, připomínající severské země. Noclehy pod širým nebem a hostelech, lidé a zejména kultura, které vládnou dudy a Kilt což je tradiční Skotský kroj, a to je sukně, kterou nosí muži. Každý kilt má svůj rodokmen a zejména ukazuje, na klan majitele. Jde o to, že každý je jiný a dle toho poznáte, o koho se jedná a vše doprovází keltské tradice, zejména hudba a dudy.

Projekce byla rozdělena na dvě části, v první fotografie a trochu zeměpisu a historie a po té následoval pěkný dokument o zemi, kterou od Anglie rozděluje již zmíněný Hadriánův val.

V závěru byla zajímavá diskuse, kde na dotaz jak se dopravoval, odpověď zněla do Skotska letecky a na místě na kole, pěšky, lodí, ale ne vlakem, neboť deště způsobili závaly a tak se jezdilo busem. Byla to pěkná beseda, která se líbila.

Ladislav Beran