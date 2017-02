Nový územní plán Prachatic platí

Prachatice – Vyznat se v mapách a mapkách a rozumět textové části územního plánu Prachatic a okolí, je pro obyčejného smrtelníka nadlidský výkon.

Prachatická radniceFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Je proto možné spokojit se s vysvětlením Antonína Jurča, vedoucího stavebně správního odboru MěÚ Prachatice, že město jako zadavatel udělalo vše proto, aby byl územní plán co nejlepší.

Rozhodně si to nemyslí minimálně tři rodiny, které si chtěly postavit domy na svých pozemcích. Tři roky čekaly na schválení, aby se před pár týdny dozvěděly, že to nepůjde. Jejich pozemky prostě nebyly zařazeny mezi stavební. „Územní plán nabízí šestapadesát hektarů plochy pro stavby, z toho je bezmála polovina ve vlastnictví města," zdůraznil Antonín Jurčo při schvalování zastupitelům.

Co říká nový ÚP

- Nový územní plán nabízí 56 hektarů plochy pro bydlení. Z toho je 22,4 hektarů ve vlastnictví města.

- Na nich bude možné postavit na 150 rodinných a 4 bytové domy.

- Nový územní plán počítá s přesunem střelnice. Pro ní je vyčleněno místo u Sběrného dvora a kompostárny.

- Lázně sv. Markéty zůstávají nadále pro zdravotnické, lázeňské či wellnes aktivity.



Nejméně rodiny, Slobodníkovi, Toncarovi a Mášlovi, čekají nejméně tři roky na zařazení jejich pozemků mezi stavební, tak jak jim to tehdejší zastupitelé slíbili. Slobodníkovi, kteří si chtějí dům postavit asi devět let pod Fefrovským potokem, dokáží vyvrátit argumenty úřadu, nejvíce ten, že se prvek nehodí do nivy potoka. „Za zcela skandální považujeme i dvojí metr na třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Náš pozemek je zařazen do nejhorší kategorie. Pro zemědělské účely je postradatelný. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití," zdůraznil Martin Slobodník.

Jarmila Mášlová a Jan Toncar nechápou, proč prachatický úřad s jejich stavbami nesouhlasí a zaštiťují se nesouhlasnými stanovisky nadřízených orgánů. „Zadavatel, tedy město Prachatice, nesplnil, co se odsouhlasilo před třemi lety a existuje usnesení zastupitelů, které nikdo nezrušil," argumentovala Jarmila Mášlová. S tím souhlasí i zastupitelka Radka Paulová, která pro plán nezvedla ruku. Tento argument ale vyvrací Antonín Jurčo, jenž dodal, že vysvětlení je součástí textové části územního plánu. „Není nutné revokovat usnesení zastupitelů, to jak s ním bylo naloženo a proč je textu popsáno," řekl.

Oddálit schválení územního plánu a opětovné přehodnocení situace se nepodařilo, jedenáct hlasů ke schválení stačilo. To, zda bude možné v novém územním plánu požadovat změny, ukáže až čas.