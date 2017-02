Než skončí prázdniny, vymění firma dveře

Prachatice – Jakmile v pátek školáci opustili budovu Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích, nastoupila do ní místo nich odborná firma.

Místo dětí nastoupila do prostor školy odborná firma, která vymění dveře.Foto: Poskytla ZŠ Vodňanská Prachatice

Ta v době jarních prázdnin vymění všechny dveře v prvním patře. „V létě se nám podařila kompletní výměna v přízemí, dalších zhruba čtyři sta padesát tisíc korun teď investujeme do výměny v prvním patře," vysvětlila Petra Sandanyová, ředitelka základní školy.



Celkem tam přibude osm nových dveří do tříd a dalších sedm dveří vymění firma například k toaletám nebo ke kabinetům. „Jedná se jak o dveře s protipožární ochranou, tak i o klasické dveře. Práce by měly být dokončeny tak, abychom stihli ještě úklid před tím, než se do tříd opět vrátí děti," poznamenala ředitelka školy.



Dvě patra tak bude mít škola kompletně hotová, zbývá už jen poslední patro, které by se mělo výměny dočkat v příštím roce.