Někteří řidiči si nový průkaz nevyzvedli, na úřadě jich pár leží i několik let

Prachatice - V srpnu vydalo oddělení dopravních agend prachatického Městského úřadu podle Ludmily Balčíkové tři sta padesát dva řidičských průkazů.

Prachatice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Jana Vandlíčková

Od začátku roku tak přišlo pro řidičský průkaz 3 186 jeho majitelů. Podle propočtů referentky Ludmily Balčíkové do konce roku ale musí přijít ještě dalších osmnáct stovek lidí.

Mají na to tři měsíce. „Neměli by to nechávat na prosinec, před Vánoci je méně úředních hodin a může se stát, že už výměnu v řádném termínu nestihnou,“ upozornila s tím, že na úřadu leží více než dvě stovky vyrobených průkazů, pro které se majitelé nedostavili. „Někteří u nás mají průkaz vyrobený již několik let a prostě na něj zapomněli,“ uzavřela.