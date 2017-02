Někteří podnikatelé dostanou od města slevu na nájmu

Vimperk - V celkem třech objektech v majetku města, které slouží k podnikání, umožní rada města slevu z nájemného na nebytových prostorech až do výše třiceti procent.

Ilustrační fotoFoto: VLP / Fuchs Miroslav

Podle opoziční zastupitelky Ivety Preslové by stálo za úvahu zamyslet se nad možností podobné, byť i nižší slevy i v dalších lokalitách ve Vimperku. „Nemělo by jít jen o centrum města, ale i jiné lokality tak, aby to mohli využít i jiní podnikatelé, kteří jsou v nájmu v prostorech města. Bylo by možné odstupňovat slevu i podle toho, v jakém patře se provozovna nachází," navrhla zastupitelka Preslová.



V současnosti má město Vimperk podle slov jeho starostky výši nájemného pro nebytové prostory odstupňovánu podle zón. „Máme první a druhou zónu a k tomu budovu TKB v ulici nad Stadionem. V atraktivní zóně se nacházejí prostory, kde byla poskytnuta sleva, nájemné v přízemí je zde 1009,93 koruny a ve třetím patře reprezentativních prostor je roční nájemné na metr čtvereční stanoveno na 504,95 koruny. V ostatních částech města v neatraktivní zóně je nájemné stanoveno ve stejné výši i pro přízemní prostory. Je to rozděleno již z doby minulé, kdy nebyly takové problémy, jako jsou nyní, když je v centru města řada prostor volných. I tehdy jsme poskytli slevu a rozhodli jsme se ji prodloužit, abychom podpořili místní podnikatele a stabilizovali je," vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.



Na větší množství volných nebytových prostor k podnikání jak v centru města, tak v okolních lokalitách bylo upozorňováno i při nedávném projednávání územní studie ulice 1. máje a Pivovarské. „Zatímco před několika málo lety nebyl v centru jediný volný prostor, teď jich je i s přilehlými lokalitami jedenáct. Takže je tu určitý prostor pro vytváření prostředí pro fungující podnikatele a jejich udržení, což není vůbec jednoduché. Věřím, že s dalším rozvojem nejen centra bude možné vrátit výši nájemného na původní hodnotu," doplnila starostka s tím, že výše nájemného v centru je i tak vyšší než v ostatních částech města.



I přesto nechce zastupitelka Iveta Preslová dělat velké rozdíly mezi těmi, kteří podnikají v centru a na okraji města už proto, že například pro jejich podnikatelský záměr nejsou prostory v centru odpovídající. „Je to námět k zamyšlení," dodala. Na základě připomínek nechá vedení města zpracovat městskou správou domů a bytů a odborem bytovým a hospodářským přehled nebytových prostor k nájmu, které z nich jsou obsazeny a jak a v jakém časovém horizontu jsou využívány.