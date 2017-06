Nejstarší horkovod vykopou ze země

Prachatice – Už v pondělí se pustí Tepelné hospodářství Prachatice do výkopových prací v chodníku a přilehlé zeleni podél ulice Slámova v Prachaticích.

Prachatice, Slámova ulice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Jana Vandlíčková

Práce se týkají úseku ulice od křižovatky se Zvolenskou ulicí až po křižovatku s ulicí U Stadionu. Tedy mezi objekty s číslem popisným 508 až 464. Podle slov Petra Kolína, jednatele společnosti, se jedná o výměnu horkovodního potrubí, která předchází celkové rekonstrukci chodníků. Do té se pustí následně město. „Jedná se o nejstarší horkovodní potrubí ve městě. Co jsme dohledali, tak by mělo být z roku 1968,“ upřesnil Petr Kolín.



V souvislosti se zmíněnými pracemi musejí nejen obyvatelé této ulice počítat s odstávkami v dodávce teplé vody. „Přesné termíny vždy včas oznámíme. Každopádně, bude se to týkat i obyvatel sídliště Pod Hradbami, některých domů ve Zvolenské ulici, ale například i budovy polikliniky,“ doplnil Petr Kolín. Náklady na výměnu horkovodu se vyšplhají ke třem milionům korun.



Chodník ve Slámově ulici bude z rozhodnutí MěÚ Prachatice úplně uzavřen, a to v době od 3. července do 7. srpna. „Chodci mohou využít protější chodník ve stejné ulici, nebo mají možnost jít po chodníku z druhé strany panelových domů v ulici Primátorská,“ upřesnil Radek Hečko, referent odboru dopravy.