Nejmenší hokejisté dostanou nejen nové šatny

Vimperk – Lepší podmínky by měli v příštím roce získat nejmenší vimperští hokejisté. Těm jako zázemí slouží malý domeček vedle zimního stadionu. V uplynulých letech investovalo město prostřednictvím Městských služeb Vimperk miliony korun do rekonstrukce a zateplení šaten pro juniory a hosty, které jsou přímo součástí zimního stadionu.

Zimní stadion doznal viditelných změn nejen zvenčí. To podstatné zlepšení se ukrývá tam, kam běžný návštěvník většinou nenahlédne.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Teď má přijít na řadu i hokejový potěr. Podle starostky Jaroslavy Martanové by se tak mělo stát ve dvou etapách. „První se bude týkat veškerých údržbových prací interiéru šaten včetně osazení nových oken, dveří a nového zastřešení nad zázemím, tedy nad sprchami. Počítá se i s novým vybavením sociálních zařízení. Dohromady to představuje částku 2,6 milionu korun bez DPH v rozpočtovaných cenách. Při pohledu do položkového rozpočtu jsou některé věci, které by se daly udělat v druhé etapě, takže výsledná částka pro první etapu na nezbytně nutné práce je kolem 1,5 milionu korun. Při přípravě rozpočtu byla navržena na příští rok kompletní oprava interiéru, pokud nedostaneme dotaci. V případě, že dotaci získáme, uděláme všechno. Pro příští rok v každém případě počítá rozpočet s jedním milionem korun nově a dalších čtyři sta tisíc korun dodáme z rozpočtu letošního roku. V následujícím roce bychom pak objekt zateplili, vyměnili střechu a dokončili úpravy v podkroví. Druhá etapa je řádově kolem milionu korun. Po dohodě se zástupci hokejového klubu bude možné po dobu rekonstrukce využít šatny, které jsou přímo v objektu zimního stadionu," doplnila starostka Jaroslava Martanová. Celkové náklady na rekonstrukci objektu jsou bez DPH 3,643 milionu korun s tím, že snahou města bude získat dotaci.