Nejlepší sportovci Prachaticka dostanou ceny už v pátek

Prachaticko – Tradiční anketa Sportovec a sportovní kolektiv okresu, tentokrát za rok 2016, vstupuje do své své finálové části, kdy oceníme nejúspěšnější.

Poháry a ceny pro nejlepší sportovce Prachaticka.Foto: Luděk Jánoš

Hlasováním sportovní odborné veřejnosti, kam byli zařazeni bývalí sportovci okresu, trenéři a naši sportovní dopisovatelé, byla sestavena nejúspěšnější desítka jednotlivců a trojice kolektivů. Naši čtenáři si svým hlasováním tradičně zvolili Sportovní hvězdu Prachatického deníku. Po linii Okresního sdružení České unie sportu Prachatice a jeho sdružených subjektů byli vybráni tři sportovní talenti do 15 let, zasloužilá cvičitelka a zasloužilá trenérka. Stejně jako v minulém roce bude i tentokrát uvedena jedna ze sportovních osobností do Sportovní síně slávy Prachatického deníku.



Ti všichni budou oceněni v pátek 31. března v rámci společenského večera, který se koná v sále vimperského Městského kulturního střediska. Tam jsou zváni nejenom ocenění a jejich rodinní příslušníci, ale i všichni fanoušci sportu, kteří si nechtějí tuto slavnostní chvíli nechat ujít. Na slavnostní večeru se s Prachatickým deníkem podílejí Okresní sdružení České unie sportu Prachatice, z.s., Město Vimperk, Městské kulturní středisko Vimperk a samozřejmě všichni další partneři, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k ocenění všech sportovců a sportovních činovníků.



Jak již bylo řečeno, desítka nejúspěšnějších jednotlivců a trojice kolektivů je známa, a tak si je přibližme v abecedním pořadí.

JEDNOTLIVCI:ANDERLOVÁ Alice

(karate) – Karatedo klub Tsunami Prachatice



BLAŠKOVÁ Zdena

(Stolní tenis) – TTC Libín Prachatice



HANKO Michal

(snowboardcross) – SK Snowriders Vimperk



HAVLÍČKOVÁ Barbora (klasické lyžování) – Fischer Ski klub Šumava Vimperk



JIROUŠ Samuel

(klasické lyžování, horská kola) – Fischer Ski klub Šumava Vimperk a ČS MTB Junior Vimperk



KLEMENTOVÁ Andrea

(klasické lyžování) – Fischer Ski klub Šumava Vimperk.

MÁNEK Jiří (klasické lyžování) – Fischer Ski klub Šumava Vimperk



MÁNEK Ondřej

(klasické lyžování, biatlon) – Fischer Ski klub Šumava Vimperk



ROBLOVÁ Kateřina

(rybolovná technika) – MO ČRS Husinec



ZADÁK David

(horská kola) – ČS MTB Specialized Junior Team Vimperk



KOLEKTIVY:ČS MTB Junior Vimperk – družstvo horských kol.



Fischer Ski klub Šumava Vimperk – družstvo klasických lyžařů v Superpoháru.



HBC Highlanders Prachatice – hokejbalový tým mužů.





