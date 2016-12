Nejlepší linecké peče Eva Poštová z Prachatic

Prachatice /FOTOGALERIE/ - Třetí ročník soutěže O nejlepší vánoční cukroví, kterou vyhlašuje společnost KreBul a Prachatický deník, už zná svého vítěze. Letos pětičlenná porota ochutnávala linecké. Vybírala z devíti různých vzorků a rozhodování bylo těžké.

Tomu také odpovídalo konečné bodování. Mezi vítězem a druhým v pořadí byl rozdíl pouhé čtyři body. O dalších pozicích rozhodoval bod jediný. To svědčí o tom, že hospodyňky z Prachaticka péct vánoční cukroví prostě hravě zvládají.

Jako nejlepší ohodnotila porota ve složení Zdeněk Krejsa, Jana Vandlíčková, Karel Hrůza, Lucie Jahelková a Barbora Poštová cukroví pod číslem 3. Teprve pak porotci zjistili, že jde o cukroví Bářiny maminky Evy Poštové. Body, které cukroví dala Bára, byly proto odečteny. Pořadím to stejně nezamíchalo. I ostatní členové poroty dali trojce nejvíce. Eva Poštová potvrdila, že vánoční cukroví umí. Už v loňském ročníku, kdy se tvořila vosí hnízda, získala první místo. „Myslím, že ho pekla ve středu," dodala Bára za maminku, která se vyhodnocení zúčastnit nemohla. Doplnila, že marmeláda uvnitř, která porotcům tolik chutnala, je také domácí: „Z rybízu, co nám roste na zahrádce."

Druhá Darina Hodinová ze Strunkovic nad Blanicí nevěřila při vyhlašování vlastním uším. Vánoční cukroví totiž nepeče. „Letos podruhé jsem použila recept po babičce Bláže a zkusila soutěžit," vyprávěla a při přebírání diplomu za druhé místo nevěřícně kroutila hlavou. Každé soutěžení je pro Darinu obrovská výzva, pustí se snad do všeho. „Tomu prostě vůbec nemůžu uvěřit, raději dám byt dopucu úklidem, ale pečení? To mě moc nebaví a vlastně to téměř nedělám," dodala. Nezapomněla poslat vzkaz pro ségru Martinu Mrzenovou, že děkuje za marmeládu, kterou linecké slepila. „Téhle marmeládě ségra říká štovíkatá. Ona vyrábí neskutečné množství marmelád všech chutí," přidala a závěrem ještě dodala, že i formičky, kterými těsto vykrajuje jsou po babičce Bláže, jejíž recept použila a hned s ním slavila úspěch.

Zkušenosti s pečením na rozdávání má třetí v pořadí na pomyslném stupni vítězů Marie Bryxová z Prachatic. Každý rok totiž peče od začátku prosince a na Vánoce mívá tak čtrnáct druhů cukroví, přesněji asi deset kilogramů. „Nepeču na kšeft, jen pro nás. Něco si vyměníme s dětmi, něco rozdám kamarádkám na ochutnání. Po Vánocích nám nic nezbude," smála se. Vzpomněla, že když ženila syna, tak se snachou napekly snad sto kilo svatebního cukroví samy. „Pečení mě prostě baví," doplnila. Krabice s cukrovím chladí na balkoně, a tak je moc ráda, že je chladno. Teplé zimy uskladňování na balkoně moc nesvědčí.

Pro příští rok se porota shodla na tom, že v soutěži O nejlepší vánoční cukroví budou ořechy s náplní. „Ořechy? To bych se mohla do soutěže zapojit. Ty peču, světlé i tmavé," usmála se Marie Bryxová a už teď možná přemýšlí, jak porotu zaujmout.

To Darina Hodinová se nejprve musí podívat, jestli v kuchařském sešitě po babičce Bláže najde na ořechy recept. „Když tam bude, tak určitě ořechy upeču a naplním," slíbila.