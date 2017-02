Nechcete stát frontu na lístky? Zvládnete si je objednat i z domova.

Prachatice - Vstupenky do kina si lidé začnou kupovat z domova ještě letos. Kdy přesně, to se ještě neví.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vladimír Klíma

Přes polovinu sálu na včerejší pohádku pro děti vyprodaly prachatické kulturní a informační služby města pomocí on-line rezervačního systému. Deníku to potvrdila Věra Houšková, ředitelka KIS. Prachatičtí si tak na den přesně za měsíc zvykli objednávat lístky na představení či koncerty z pohodlí domova. „Podařilo se nám vychytat většinu chyb, které v systému byly," zhodnotila systém Věra Houšková.



I přesto si Prachatičtí na možnost rezervací vstupenek do kina ještě počkají. „Nechci slibovat žádné závazné termíny. Rezervaci vstupenek do kina spustíme rozhodně ještě letos, ale musíme mimo jiné na systém připojit i počítač přímo v Kině Národka a dořešit některé další technické detaily," poznamenala ředitelka KISu.

Velice rychle si Prachatičtí zvykli na to, že mohou objednávat vstupenky do divadla v on-line systému na internetu. Vstup do rezervačního systému si našli i přes to, že například na oficiálních stránkách města nebo Kulturních a informačních služeb města přímý proklik na rezervace chybí.



„Aktuálně máme v přípravě nové stránky KISu, takže přidávat přímý proklik a platit za jeho vytvoření na stránkách, by bylo plýtvání penězi," řekla Věra Houšková, ředitelka KISu.



V uplynulém týdnu na webových stránkách města Prachatice přibyla řada nových přehledných prokliků, které návštěvníky zavedou například na seznam ztrát a nálezů nebo k informacím o zubní pohotovosti. grafické tlačítko na rezervační systém KISu mezi nimi ale není. „I na webových stránkách samozřejmě bude," slíbila Věra Houšková. Doplnila, že z každé události, která je na stránkách KISu nebo města či facebookových stránkách je návštěvník vždy jednoduše přesměrován k rezervacím.