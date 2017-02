Názor: Město má dvojí metr

Prachatice - Vážení občané města Prachatice, širší veřejnosti, nezbývá nám, než se pozastavit nad některými událostmi, které se odehrály nejen v posledních dnech, ale které se v Prachaticích dějí už řadu let. Bohužel při jednání posledního zastupitelstva dne 23. ledna 2017 náš pomyslný pohár trpělivosti přetekl.

Počátky naší letité anabáze sahají dávno před rok 2008, kdy jsme podali návrh na pořízení změny územního plánu ve smyslu požadované výstavby jednoho rodinného domu na pozemku v našem vlastnictví. Naši situaci jsme se snažili vyřešit dávno předtím, ale přesto bychom tento příspěvek rádi věnovali spíše okolnostem nově schváleného územního plánu. Naše žádost evidovaná pod č. 30 byla zasedáním zastupitelstva města Prachatice schválena usnesením č. 451/2013 v poměru 16 hlasů pro, 0 proti a 2, kteří se zdrželi hlasování. Dne 16. 9. 2013 svou vůli projevili kladně následující zastupitelé - Ing. Jan Bauer, MUDr. Milan Bolek, Mgr. Miroslav Gros, PaedDr. Jan Klimeš, Zdeněk Kollar, RNDr. Jana Krejsová, Ing. Vladimír Lang , Ing. Martin Malý, MUDr. Ladislav Přívozník, Václav Rosa, MUDr. František Stráský, RNDr. Růžena Štemberková, Bc. Andrea Tajanovská, Ing. Jan Toncar, Ing. Bc. Robert Zeman, Mgr. Alexandr Zikmund.

Vůle zastupitelstva/města vyjádřená kvalifikovanou většinou zůstala nejen v tomto případě, ale též v řadě dalších nenaplněna. Každý se může podívat na desítky zamítavých žádostí. V našem konkrétním případě, zůstal pokyn zadavatele územního plánu – města Prachatice, protiprávně a bez dostatečné opory v zákoně nezapracován s odůvodněním – cituji: ohrožení lokality rozlivem Fefrovského potoka, hluková zátěž ze silnice II. třídy, zásah do krajinného prvku údolní nivy, neexistence vhodných podmínek pro dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě a dále se dočteme, že hlavním důvodem nevyhovění námitce je údajný rozpor s veřejným zájmem na ochranu nezastavěného území.

Pokud se jedná o rozliv potoka, každý kdo se v dané lokalitě byl v minulosti podívat zjistí, že kdyby tato louka situovaná výškově nad město Prachatice měla být zatopena, z centra Prachatic by nezůstalo než střecha kostela. Přesto návrh územního plánu vyhovuje jiným výjimkám, které jsou prokazatelně přímo v zátopové oblasti s tím, že bude nutné dořešit „jistá protipovodňová opatření". Již z toho je patrné, že se nejedná o objektivní, nýbrž subjektivní hodnocení jednotlivých výjimek. Námitka hlukové zátěže je rovněž lichá, neboť vlastník již před deseti lety na své náklady zbudoval přírodní protihlukovou barieru v podobě 125 okrasných dřevin a keřů, které dnes místy převyšují výšku 3m. K neexistenci vhodných podmínek pro dopravní napojení nelze než odkázat na odborné vyjádření Městského úřadu Prachatice - Odboru dopravně-správních agend, který ve věci vydal stanovisko ze dne 28. 2. 2013. Toto stejně jako v ostatních případech není zamítavé, nýbrž poukazuje na podmínky, jimiž se stavebník bude při stavbě muset řídit. Dopravní napojení nelze označit ani jako významně ztížené. Ani zde tedy nenalezneme objektivní důvody pro nevyhovění našemu záměru.

Návrh územního plánu obsahuje řadu polopravd a lživých tvrzení, které očividně starosta a jeho zástupci vůbec nevidí. Na samotném jednání zastupitelstva se k žádnému bodu nebyli schopni vyjádřit a říci svůj názor i přesto, že starosta byl pověřeným členem zastupitelstva pro jednání ve věcech územního plánu. Z toho by mělo být možné dovodit, že starosta bude znát návrh územního plánu a jeho problematiku naprosto přesně. Avšak veškeré dotazy z řad členů zastupitelstva i veřejnosti odpovídal pan Ing. Jurčo, resp četl obtížně uchopitelné fráze písemného odůvodnění stavebního úřadu. Např. tvrzení, že v dané lokalitě nejsou podmínky pro napojení na inženýrské sítě není pravdivé. Dovolím si poukázat na skutečnost, že dne 23. 1. 2007 byla uzavřena smlouva o připojení dotčených pozemků k distribuční soustavě č. P010604236 mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a Ing. Jarmilou Slobodníkovou. Byla realizována stavba průběžné trafostanice umístěné na stožáru vysokého napětí a následně byl zbudován přívod elektrické energie do kapličky, zbudované za účelem následné stavby rodinného domu. Tato byla místním stavebním úřadem záhy řádně zkolaudována, což samozřejmě můžeme doložit příslušnou dokumentací. Taková situace vyvolává důvodně pochybnosti o kompetentnosti orgánu, který sám vydá rozhodnutí a následně ho ani nerespektuje.

Náš požadavek není ani v přímém rozporu s navrhovaným koridorem dopravní infrastruktury pro homogenizaci a nové trasování silnice v úseku Prachatice – Libínské Sedlo. Krajský úřad Jihočeského kraje ustoupil od svého původního záměru na zkapacitnění silnice. Navíc po osobním projednání na Krajském úřadu můžeme uvést, že ani původní navrhované řešení nebylo v přímé kolizi se stavbou rodinného domu, neboť dotčené pozemky poskytují dostatečný prostor pro umístění jednoho rodinného domu.

V této záležitosti nebylo vyhověno našim námitkám ze dne 11. srpna 2014 ani těm ze dne 6. srpna 2016. Smutná je skutečnost, že původně zásadní shora uvedené důvody byly samotným zpracovatelem označeny za marginální –viz strana 180 předloženého návrhu. Jako klíčový důvod byl uveden rozpor s veřejným zájmem na ochranu nezastavěného území. Kromě do očí bijící subjektivity postupu stavebního úřadu, kdy o 500 metrů dále stojí stavba zcela bez návaznosti na zástavbu, či stavba v lokalitě nad přehradou a mnohé další je patrný též dvojí metr a vytváření dvojí kategorie občanů.

Pokud se jedná o otázku veřejného zájmu, nelze než připomenout, že na veřejný zájem se odvolává celá řada ústavních zákonů a zákonů, Ústavou a Listinou počínaje, ale jako takový definován v legislativě není. Jako neurčitý právní pojem byl označen též Nejvyšším soudem České republiky a v demokratickém státě bude vždy nezbytně nutné zkoumat konkrétní okolnosti případu. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. V daném případě byla vůle lidu prostřednictvím demokraticky zvolených zástupců vyjádřena naprosto nezaměnitelným způsobem, takřka jednomyslně, když žádný ze zvolených zástupců se proti návrhu nevyslovil. Tímto byl v daném případě závazně formulován veřejný zájem města Prachatice, tedy vůle udržet ve městě mladé lidi, vůle poskytnout občanům prostor vytvoření kvalitního rodinného zázemí apod. Rozdíl mezi bydlením v panelových domech v Praze, Plzni či Českých Budějovicích a v Prachaticích není žádný. Ale jsou to právě velká města, která nabízí podstatně kvalitnější pracovní, kulturní, sportovní a další možnosti. Zde je prostor pro menší města poskytovat jiné přidané hodnoty.

Za skandální považujeme i dvojí metr na třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Náš pozemek je zařazen do nejhorší kategorie označené V. - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Na jedné straně zde máme zapracované výjimky, které zabírají významně kvalitnější zemědělskou půdu a na druhé straně zcela nepochopitelně chráníme půdu, o které sám zemědělský půdní fond prohlašuje, že jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné a lze u nich předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jak je tedy možné, že náš záměr je v rozporu s veřejným zájmem na ochranu nezastavěného území?

Schválený územní plán je v rozporu s dřívějšími usneseními zastupitelstva města Prachatice, mj. usnesením 451/2013. Toto usnesení nikdy nebylo revokováno a nadále formuluje veřejný zájem města. Z tehdy 16 hlasujících zastupitelů jich dnes 13 nadále vykonává svou funkci, a nyní některým z nich nevadí, že jejich tehdejší rozhodnutí není naplňováno. Před třemi lety po schvalování výjimek bylo s velkou pompou v médiích uváděno, že město vychází vstříc svým občanům a má o ně zájem. To však zřejmě volby zastupitelstva byly blíže než tento týden. Našlo se bohužel pouze málo zastupitelů, kteří bez ohledu na svou stranickou příslušnost vystoupili při projednání územního plánu a rovněž vyjádřili své znepokojení nad celou situací. Rádi bychom poděkovali alespoň těm, kteří aktivně vystoupili na ochranu zájmů nejen města, ale též obyčejných lidí, a to RNDr. Růženě Štemberkové, Mgr. Bc. Radce Paulové a Ing. Janu Toncarovi.

Z pohledu běžného občana je asi nejvíce šokující, že tuto a další sporné záležitosti bylo možné včas řešit. Za tímto účelem byl určen tzv. pověřený zastupitel (starosta města), který měl sporné momenty řešit. Ten se však ani při projednání územního plánu k žádnému bodu blíže a konkrétněji nevyjádřil. O jednotlivých problémech a kolizi s dříve schválenými usneseními zastupitelstva měli být včas informováni všichni zastupitelé. Dále by v takto malém městě, kde se všichni navzájem znají, člověk očekával, že bude včas informován o případné „tvrzené" kolizi se zákonem, případně dotčenými orgány tak, aby případně včas zajistil nezávislé posouzení např. třetí osobou, či nadřízeným orgánem. Pokud by si stávající vedení města skutečně svých občanů vážilo a stálo si za svým kolektivním názorem, pak by návrh územního plánu vrátilo s konkrétním pokynem zapracovat schválené výjimky. Je evidentní, že namísto aby pověřený zastupitel, tedy náš pan starosta, dohlédl na zapracování pokynu zastupitelstva či případně vyvolal dohodovací řízení za účelem překonání rozporů a smírné vyřešení celé záležitosti, svou roli nezvládl a nezvládá a neochránil a zjevně nechrání zájmy města vyjádřené v jeho usnesení jasnou nadpoloviční většinou členů zastupitelstva, které by pro něj měly být závazné a tím tedy nehájí ani zájmy jeho občanů.

Co nás mrzí asi nejvíce, je nutnost naší reakce na bezpráví se kterým jsme se setkali. Bohužel jsme to byli vždy my, kdo městu ve všem vyhověl a ustupoval. Pokud při těžbě dřeva vznikla potřeba uskladnit dřevo na našem pozemku, umožnili jsme to. Vznikla potřeba vedení vodovodního řadu přes náš pozemek, umožnili jsme to. Vznikla potřeba vést přes náš pozemek optické vlákno, umožnili jsme to. A to přestože tyto kroky uvedený pozemek znehodnocují. Dále když se objevil nápad na zřízení brodících lázní opět na našem pozemku, toto jsme bezplatně umožnili. Za toto jsme nikdy nežádali žádné zvláštní uznání, a pravda je taková, že se nám nedostalo ani poděkování na cedulích umístěných na našem vlastním pozemku. Ačkoliv jsme mohli požadovat nájem za užívání našich pozemků, nikdy jsme takový nežádali. Na rozdíl od vedení města, které realizuje projekty z peněz daňových poplatníků, nikoliv z vlastních prostředků konkrétních osob, všechno shora uvedené jsme učinili z vlastních zdrojů a na rozdíl od jiných jsme veřejnost podpořili z vlastní peněženky. Na oplátku jsme před více než deseti lety žádali, aby si invalidní důchodkyně a samoživitelka mohla postavit nízký bezbariérový dům namísto dosavadního bydlení ve třetím patře bez výtahu.

Jednoho dne však každému dojde trpělivost. Byla to právě těžko uvěřitelná neúcta k nám, která nás vedla k požadavku odstranit brodící lázně a budoucímu oplocení našich pozemků. Je smutné, že musíme přihlížet tomu, jak se neměří všem stejným metrem, jak se zabírá orná půda zcela mimo zastavěné území, jak rostou podivné domy v místech, ve kterých by je nikdo nečekal, jak lze stavět v různých ochranných pásmech apod., ale náš záměr, nad kterým se skoro nikdo veřejně nepohoršoval, je v údajném rozporu s udržitelným rozvojem území spočívajícím ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Náš záměr je totiž dle subjektivního názoru několika osob v rozporu s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Důležité je, že žádná z ostatních navržených a schválených výjimek v takovém rozporu není, stejně jako 100% staveb schválených naším stavebním úřadem.

Jarmila Slobodníková, Martin Slobodník